هيئة الانتخابات تعلن انه تم اليوم نشر جميع القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي لجميع عمادات الجمهورية

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم بتاريخ اليوم 25 جويلية استكمال نشر جميع القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي لجميع عمادات الجمهورية وعددها 2085 عمادة وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



وثمنت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء المجهودات التي بذلها جميع الشركاء في سبيل انجاح هذا المشروع الوطني وخاصة رئاسة الحكومة (مصالح مستشار التشريع) ووزارة الداخلية وخاصة الادارة العامة للشؤون الجهوية والادارة العامة للشؤون القانونية والسلط الجهوية والمحلية ممثلة في السادة الولاة والمعتمدين والعمد بكامل تراب الجمهورية، واطارات واعوان المعهد الوطني للاحصاء وديوان قيس الاراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمديرين الجهويين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

واضافت انه تم تسخير اكثر من 145 فريق ميداني و 2170 مشارك نجحوا لاول مرة في تاريخ البلاد في رفع احداثيات اكثر من 63 الف نقطة تحديد ترابي ل 2085 عمادة عبر احدث التقنيات المعمول بها في شهر واحد بداية من 23 ماي 2023 وبموارد لوجستية ومادية ذاتية وكفاءات تونسية خالصة.



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وكانت هيئة الانتخابات شرعت منذ 23 ماي الماضي، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، والذي يُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة.



ويهم تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.