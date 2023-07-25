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محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي : لدينا استراتيجية وطنية لكسب معركة المستقبل

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح لباب نات اليوم الثلاثاء25 جويلية 2023 ان لديهم رؤية استراتيجية وطنية لاعادة بناء القوة المتكاملة للدولة ماديا ومعنويا، حتى تفتح بذلك افقا جديدة للشعب وتكون محورا لتعبئة وطنية شاملة من اجل انجاز الانتقال من الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى تحقيق الاستقرار الاستراتيجة ، وحتى تلوح بوادر اقتناع المؤسسات والنخب بهذا الخيار.
واكد محدثنا ان التيار الشعبي مستمر انطلاقا من دوره وواجبه الوطني في مزيد الاسهام بهذه الاستراتيجية لبناء القوة المتكاملة والنضال من اجل تجسيمها وتحقيق امال وتطلعات الشعب في التقدم والرفاه.


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