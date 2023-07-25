عماد بن يونس مدربا للنجم الساحلي

اعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعيين لاعبه الدولي السابق عماد بن يونس مدربا لفريق أكابر كرة القدم ، بمساعدة سيف غزال و محمد علي نفخة .

وسيخلف عماد بن يونس المدرب فوزي البنزرتي.

ويذكر ان عماد بن يونس انهى الموسم المنقضي كمدرب اول للاتحاد المنستيري معوضا لداركونيفيتش المدرب الاول للاتحاد في ماي الماضي لكنه حول وجهته لتدريب النجم الساحلي ولم يرافق الاتحاد المنستيري امس في رحلته الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية .





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وتوج النجم الساحلي ببطولة تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 وسيشارك في مسابقة رابطة ابطال افريقي لكرة القدم للموسم المقبل.