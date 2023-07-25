المنستير: ثمانية عروض في برنامج متنوع للدورة 31 لمهرجان ابن سعيد الحجري

يفتتح عرض مجموعة المنستير للجاز، بقيادة الفنّان الكبير فوزي الشكيلي، الدورة 31 لمهرجان ابن سعيد الحجري، التي تنظمها من 26 جويلية الجاري إلى غاية 4 أوت القادم، جمعية مهرجان ابن سعيد الحجري، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، وتتضمن ثمانية عروض متنوعة، وفق ما أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، مدير المهرجان محمّد الصياح.



ويؤثث مرتضي الفتيتي سهرة 28 جويلية الجاري، في حين يكون عشاق الفن الرابع على موعد في سهرة 29 جويلية مع مسرحية "ماعادش"، من تأليف سماح الدشراوي وإخراج وفاء الطبوبي، ومسرحية "الدار الكبيرة" للمخرج جمال ساسي يوم 30 جويلية، وعرض مسرحي للأطفال بعنوان "الطيّبون والطماعون" للمخرج الحبيب الزرافي يوم 31 جويلية الجاري.





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وخصصت سهرة غرة أوت 2023 لأحباء الفن السابع مع الشريط السينمائي "كوستا برافا ليبانون" للمخرجة منية عقل، وسهرة 2 أوت لعشاق المغني "جنجون"، في حين تؤثث فرقة ليبيا للمالوف والموشحات سهرة 3 أوت 2023.



وتتراوح أسعار تذاكر العروض بين 4 و15 دينارا. ووضعت هيئة المهرجان على ذمة الجمهور 300 اشتراك لجميع العروض، قيمة الاشتراك الواحد 40 دينارا. وستكون جميع العروض بمسرح الهواء الطلق ببوحجر الذي تبلغ طاقة استيعابه 800 كرسي.



وتختتم فعاليات المهرجان يوم 4 أوت بتنظيم يوم العلم، حيث سيتم تكريم جميع الناجحين في مختلف المناظرات الوطنية، تحت إشراف بلدية بوحجر، حسب ذات المصدر.