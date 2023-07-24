غمراسن: تفحم اربعة رؤوس ماشية وحرق سبعة اصول نخيل

تسبب ارتفاع درجة الحرارة الى مستويات قياسية ( اكثر من 46 درجة) ظهر اليوم الاثنين في اشتعال النيران في زريبة ماشية بمعتمدية غمراسن تفحمت داخلها اربعة رؤوس اغنام كما انتشرت النيران واحرقت سبعة اصول نخيل بجوار الزريبة.

وقد هرعت فرق الحماية المدنية وحاولت منع توسع انتشار النيران في النخيل والممتلكات المجاورة.

من جهة أخرى تحولت سيارة الحماية المدنية الى مكان حادث مرور جد صباح اليوم بين سيارتين على الطريق الرابطة بين غمراسن وتطاوين ونقلت ثلاثة مصابين الى المستشفى الجهوي بتطاوين ووصفت اصاباتهم بالمتوسطة حسب ما اكده مصدر من الحماية المدنية لصحفي وات في الجهة.