Babnet

وزارة التجهيز تسخّر الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق بجبل ملّولة بطبرقة

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 20:23 قراءة: 1 د, 23 ث
      
سخّرت وزارة التجهيز والاسكان، الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق المندلعة بجبل ملّولة في معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة وخاصة منها آلة كاسحة لفتح المسالك الغابية الوعرة لتمكين شاحنات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحرائق والتصدّي لامتدادها للمساكن المجاورة.
 
وأبرزت وزارة التجهيز والاسكان، في بلاغ لها، ان مصالح وزارة التجهيز والإسكان بجندوبة تواصل معاضدة جهود مختلف الهياكل المتدخلة لإطفاء الحرائق التي نشبت بجبل ملّولة خلال الأسبوع الماضي والمحافظة على سلامة متساكني المنطقة.
 
...

وستعمل خلية الازمة التي تم تركيزها برئاسة الحكومة، الاثنين، وتبقى في حالة انعقاد حتى السيطرة على الحرائق، على تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه النيران واخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
 
أخبار ذات صلة:
جندوبة : حرائق خطيرة تحاصر قرية ملولة واجلاء عشرات العائلات...

وحاصرت  نيران الحرائق، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية ملّولة من معتمدية طبرقة اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام ومخلفات الحرائق التي شبت بالجهة الأسبوع المنقضي، علما وان  يوم 18 جويلية الجاري شهد اندلاع حريقين بغابة ملولة.
 
وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، عادل العبيدي، ان الحرائق باتت تحاصر قرية ملّولة من الجهات الأربع وان أعوان الحماية المدنية وكافة المتدخلين بصدد اجلاء كافة متساكني القرية تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وهو قرار فرضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد ان تزامنت مع هبوب رياح قوية، واصفا الأوضاع "بالمخيفة والمقلقة للغاية".
 
وسجلت تونس بين 1 جانفي و 18 جويلية 2023، قرابة 78 حريقا، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات، مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من سنة 2022، وفق ما أكده المدير العام للغابات نوفل بن حاحا، خلال خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة، التي عقدتها الجمعة 21 جويلية 2023.
 


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270408


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 جويلية 2023 | 6 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:35
16:15
12:33
05:18
03:34
الرطــوبة:
% 7
Babnet
Babnet47°
43° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-33
44°-28
33°-26
33°-24
41°-25
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*