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الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها تتدخل مجددا لنجدة وانقاذ أهالي منطقة ملولة بعد اشتعال النيران من جديد (وزارة الدفاع)

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 20:21 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية، تدخلت مجدّدا صباح اليوم الاثنين، لنجدة وانقاذ أهالي منطقة ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، بعد اشتعال النيران بالمنطقة من جديد، مشيرة الى أن التدخلات تتواصل إلى حدّ الآن.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المروحيات العسكرية استأنفت طلعاتها الجوّية بالمنطقة ظهر اليوم، وتدخلت بمنطقة بوترفس على مستوى المستشفى الجهوي، وبالقرب من مطار طبرقة في 23 مناسبة.

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وذكرت أنه أمام تواصل اشتعال النيران، تم في ثلاث مناسبات استعمال الطائرة العسكرية C130 المجهزة بمواد سائلة خاصّة، يتم رشّها لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها، مضيفة أن زوارق التدخل السريع التابعة لجيش البحر، ساهمت بدورها في إجلاء المواطنين عبر البحر.
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وأكدت أن وحدات جيش البرّ، تواصل باستعمال المعدّات الدارجة، إنقاذ المواطنين ونقلهم إلى أماكن بعيدة عن النيران، فيما يواصل عنصر القيادة الميدانية العسكري رفقة الصحة العسكرية، التواجد بالمكان للمتابعة وتقييم الوضعية، والتنسيق مع بقية المتدخلين من حماية مدنية وحرس وطني ومصالح الغابات، في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

تجدر الاشارة، الى أن نيران الحرائق حاصرت بعد ظهر اليوم قرية ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام، ومخلفات الحرائق التي نشبت بالجهة الأسبوع المنقضي.


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