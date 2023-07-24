الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها تتدخل مجددا لنجدة وانقاذ أهالي منطقة ملولة بعد اشتعال النيران من جديد (وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية، تدخلت مجدّدا صباح اليوم الاثنين، لنجدة وانقاذ أهالي منطقة ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، بعد اشتعال النيران بالمنطقة من جديد، مشيرة الى أن التدخلات تتواصل إلى حدّ الآن.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المروحيات العسكرية استأنفت طلعاتها الجوّية بالمنطقة ظهر اليوم، وتدخلت بمنطقة بوترفس على مستوى المستشفى الجهوي، وبالقرب من مطار طبرقة في 23 مناسبة.





...