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سليانة :وفاة شاب في حادث إنقلاب شاحنة ثقيلة ناقلة لقوارير من الماء بمنطقة عين عاشور بمعتمدية بورويس

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 19:04 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توفي مساء اليوم الإثنين شاب في حادث إنقلاب شاحنة ثقيلة ناقلة لقوارير من الماء بالطريق الوطنية رقم 118 الرابطة بين منطقتي بورويس الفلاحة(ولاية سليانة )و السرس(ولاية الكاف)على مستوى منطقة عين عاشور التابعة لمعتمدية بورويس حسب رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب،النقيب خميس الغزواني
وأضاف الغزواني في تصريح لمكتب "وات" بسليانة أن الشاب يبلغ من العمر 36 سنة وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى المحلي ببورويس من قبل أعوان فرقة الحماية المدنية بالكريب


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