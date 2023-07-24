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صدور قرار من وزير الداخلية بضبط الحدود الترابية لعمادات ولاية مدنين (الرائد الرسمي)

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 18:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تضمن العدد 79 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الاثنين، قرارا صادرا عن وزير الداخلية، يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية مدنين.

وكانت صدرت أمس الأحد، قرارات مماثلة تخص ضبط الحدود الترابية لعمادات تابعة لسبع ولايات.

...

وتم الشروع في نشر قرارات ضبط الحدود الترابية للعمادات منذ يوم 12 جويلية الجاري.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم الى حدود اليوم نشر الحدود الترابية للعمادات التابعة لـ 14 ولاية.


وكانت هيئة الانتخابات شرعت منذ 23 ماي الماضي، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، والذي يُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة.

ويهم تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.


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