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انطلاق خدمة الخط الأخضر لمرافقة التلاميذ في مرحلة التوجيه الجامعي (وزارة التربية)

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 23:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
  أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، عن انطلاق خدمة الرقم الأخضر 80102520، للتواصل مع التّلاميذ الناجحين في بكالوريا 2023 بدورتيها ومرافقتهم في مرحلة التوجيه الجامعي من خلال إيضاحات يقدمها خبراء متطوعون من الجمعية التونسية للاعلام والتوجيه المدرسي من سلك مستشاري الإعلام والتوجيه.
وتوفر الوزارة هذه الخدمة بداية من اليوم وإلى غاية 29 جويلية الجاري بالشّراكة مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.
ولدى اشرافه على انطلاق هذه الخدمة ثمن وزير التربية، محمد علي البوغديري، دور الجمعية وتعاون أعضائها مع الوزارة في مرافقة التلميذ وهو يواجه مرحلة جديدة من التعلمات الجامعية والاختيارات المستقبلية.

...

وذكر بأهمية ما يُبذلُ من مجهود تطوعي ناجع يُعدّ التلاميذ لمرحلة تعليمية جديدة من خلال توضيح ٱليات التوجيه وخصوصيات عروض التكوين ومراحل الدراسة الجامعية وٱفاقها.
 






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