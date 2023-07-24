المنستير: أولياء تلاميذ حاصلين على معدلات قريبة من 15 من 20 في مناظرة النوفيام يطالبون بإلحاق أبنائهم بالمعهد النموذجي على غرار نظرائهم في ولايات أخرى

طالب عدد من أولياء التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي بمعدلات قريبة من 15 من عشرين بتفعيل مبدإ تكافئ الفرص في كامل ربوع الجمهورية، وتمكين أبنائهم من الإلتحاق بالمعهد النموذجي بالمنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، الولي منير فريجة على هامش حضوره مع مجموعة أولياء آخرين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.



وأضاف فريجة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه وقع إلحاق جلّ التلاميذ الذين تحصّلوا على معدلات بين 14 و15 من 20 في ولايات سليانة وباجة وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي وتوزر وولايات أخرى بالمعاهد النموذجية، في حين تم حرمان أبنائهم من ذلك رغم حصولهم على معدلات قريبة جدّا من 15، علما أنّ عددهم ليس كبيرا وطاقة استيعاب المعهد النموذجي بالمنستير تبلغ 200 مقعدا ولم يتم قبول سوى 174 من الجهة فيما خصصت بقية المقاعد لتلاميذ من ولاية سوسة، وفق تعبيره.

وأمضي 11 من الأولياء عريضة للمطالبة بإلحاق أبنائهم بالمعهد النموذجي بالمنستير والذين تراوحت معدلاتهم بين 14 فاصل 96 و14 فاصل 18، حسب العريضة التي تحصلت "وات" على نسخة منها.



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وفي المقابل، أوضح المندوب الجهوية للتربية بالمنستير، الحبيب الحدادي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الالتحاق بالمعهد النموذجي يستوجب الحصول على معدل 15 من 20 فما فوق، وبإلحاق المتحصلين على معدلات مماثلة في ولاية المنستير بقيت هناك شغورات سيتناظر عليها تلاميذ من ولايات أخرى لم يجدوا أماكن في جهاتهم وهو ما حدث مبدئيا، في انتظار التحاقهم بالمعهد النموذجي بالمنستير من عدمه.

وبيّن المندوب تفهّمه "حرقة" الأولياء الذين يطالبون بإلحاق أبنائهم بالمعهد النموذجي بالمنستير ومعدلاتهم أقل من 15 من 20، وفي هذه الحالة هناك إجراءات استثنائية يقع اتّخاذها على مستوى وزارة التربية بعد التثبت من عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمعاهد النموذجية، وذلك حسب ترتيب معدلات التلاميذ وطاقة الاستيعاب التي تصدر سنويا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكّد الحدادي أنّ طاقة استيعاب المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير تبلغ 200 تلميذ غير أنّه تم قبول 205 تلاميذ باعتبار وجود معدّلات متساوية ليقع قبول 5 تلاميذ إضافيين، ويتناظر 15 تلميذا، متبقين تتراوح معدلاتهم بين 15 فاصل 20 و15 فاصل صفر 3 من 20، ويحق لهم الإلتحاق بالمدرسة الإعدادية النموذجية، على جهات أخرى، لافتا إلى أنّ المندوبية حاليا بصدد التنسيق مع الوزارة للنظر في إمكانية إستيعابهم بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير.