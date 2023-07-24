تطاوين: افتتاح دار للخدمات الادارية بمدينة البئر الاحمر

افتتح والي تطاوين، حافظ الفيتوري، اليوم الاثنين، دارا للخدمات الادارية بمدينة البئر الاحمر من ولاية تطاوين، والتي أحدثت بهدف تقريب الخدمات من متساكني المنطقة وتعجيل إسدائها في أفضل الظروف.



وتحتوى هذا الدار على عدد من المكاتب الادارية التابعة للصناديق الاجتماعية (صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض)، إضافة الى مكاتب تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

يشار إلى أنّ أحد ابناء المنطقة العاملين في الخارج قد وضع مقر هذه الدار على ذمة الدولة لمدة 5 سنوات مجانا مساهمة منه في استحثاث بعث هذا المرفق العمومي لتيسير الخدمات الروتينية للمواطنين، والتخفيف عنهمأعباء التنقل نحو الادارات الجهوية بمدينة تطاوين.



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