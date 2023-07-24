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صفاقس : وقفة احتجاجية لعدد من مستغلي المحلات التجارية والادارية بالمركب التجاري والاداري "رباط المدينة".

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 17:29 قراءة: 1 د, 28 ث
      



على خلفية "الضرر المتأتي من التواجد المكثف للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أمام مداخل المركب للاسبوع الثالث على التوالي
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نفذ اليوم الاثنين، عدد من مستغلي المحلات التجارية والادارية والعيادات والمكاتب بالمركب التجاري والاداري "رباط المدينة" بمنطقة باب الجبلي بصفاقس، وقفة احتجاجية امام المركب لمدة نصف ساعة، وذلك على خلفية "الضرر المادي والمعنوي الحاصل لهم بسبب التواجد المكثف للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أمام مداخل المركب للاسبوع الثالث على التوالي"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن نقابة مالكي المركب التجاري والاداري "رباط المدينة" بصفاقس، الداعية الى هذه الوقفة الاحتجاجية.
واعتبر رئيس نقابة مالكي مركب "رباط المدينة، مرشد العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان التواجد المكثف للمهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أمام مداخل المركب الأربعة والاوساخ والروائح الكريهة المنبعثة ، والخوف من التعرض للإصابة بالأمراض السارية وعزوف الحرفاء عن دخول المركب نجمت عنه خسائر مادية لحقت باصحاب المحلات التجارية والعيادات، وهو ما يعد مظهرا من مظاهر التخلف التي لا تليق بمدينة صفاقس" وفق تقديره، داعيا السط الجهوية الى التدخل العاجل لايجاد حل نهائي الى هذه الازمة، التي طوت اسبوعها الثالث على التوالي وتزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة، يتمثل في نقل هؤلاء المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في مداخل مركب "رباط المدينة" الى فضاء آمن ومهيء

من ناحيته، اعرب عضو نقابة متتساكني مركب رباط المدينة، محمد مقديش، عن استيائه من ان يتحول مركب "رباط المدينة" الذي يعد احسن وارقى مركب تجاري واداري في مدينة صفاقس، الى فضاء عشوائي للمهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، دون وجود أية مرافق صحية أو دورات مياه، مما نتج عنه خسارة عدد من مستغلي المحلات التجارية والادارية والعيادات، حرفائهم ولحقت بهم اضرار مادية ومعنوية"، داعيا السلط الجهوية الى التدخل العاجل والعمل على تحويلهم الى اماكن مهيئة وآمنة.


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