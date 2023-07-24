سيدي بوزيد: توزيع إشعارات بالموافقة لفائدة 16 امرأة ضمن البرنامج الوطني للريادة النسائية "رائدات"

وزعت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، اشعارات بالموافقة لفائدة 16 امرأة ضمن البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات".



وبيّنت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، أمامة عبدولي، لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، أنّه تم تمويل المشاريع بإجمالي 114 ألف دينار، وتترواح كلفة كل مشروع بين 3 آلاف دينار كحد أدنى و10 الاف دينار كحد أقصى، وهي مشاريع صغرى ومتوسطة في مجالات الحرف والصناعات التقليدية والخدمات استفادت منها نساء من مختلف المعتمديات بالجهة.

وأوضحت أن هذه المشاريع تقدّم لفائدة النساء دون فائض ودون تمويل ذاتي ودون ضامن بهدف تعزيز دور المرأة اقتصاديا وتشجيع النساء والفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصة بهن.



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يشار إلى أن بعد تسليم الإشعارات الـ16 اليوم، أصبح العدد الجملي للمنتفعات من برنامج "رائدات" في ولاية سيدي بوزيد في حدود 140 منتفعة، وفق ذات المصدر.