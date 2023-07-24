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زغوان: تقديم كتيب حول التحديد الترابي الجديد للدوائر الانتخابية المحلية بولاية زغوان

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قدّم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، اليوم الاثنين، بمقر الهلال الأحمر بزغوان، على هامش تكريم أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة برسم الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية بولاية زغوان، كتيبا تضمّن مشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخريطة الإدارية لعمادات الولاية ومعطيات مفصلة حول العمليات الميدانية التي قامت بها اللجنة مضمّنة بمحاضر التحديد الترابي، وذلك بحضور عدد من الإطارات الجهوية وثلة من ممثلي المجتمع المدني.
وذكر ممثل ديوان قيس الأراضي وعضو اللجنة، زهير المغربي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فترة تحديد المناطق الترابية الجديدة التي تواصلت من 23 ماي إلى 17 جويليه أفرزت 48 عمادة موزعة على 6 معتمديات منها 13 عمادة بمعتمدية الفحص، و9 بزغوان، و8 عمادات بكل من الزريبة وبئر مشارقة، و5 عمادات بكل من الناظور وصواف.
وأوضح أن اللجنة وجّهت محاضر التحديد إلى المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد للمصادقة وإعداد الخرائط قبل إحالة هذه المحاضر على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن التحديد الترابي الجديد للدوائر الانتخابية المحلية لولاية زغوان سيصدر بالرائد الرسمي في غضون الـ48 ساعة القادمة.


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