بنزرت: تواصل عمليات تسليم دفاتر الاعداد للتلاميذ بنسق حثيث (المندوب الجهوي للتربية)

قال المندوب الجهوي للتربية ببنزرت، محمد كسوري، اليوم الاثنين، إنّ عمليات تسليم دفاتر اعداد للتلاميذ متواصلة بنسق حثيث ودون إشكاليات تذكر في مجمل المدارس الابتدائية بالجهة، وذلك بفضل التعاون الكامل لجميع مكوّنات الاسرة التربوية، وفق تعبيره.



وأضاف الكسوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح المندوبية تعمل على استكمال تسليم الدفاتر لتلاميذ بعض المدارس، حيث انطلق اليوم تسليم الدفاتر بمدرستي نهج اليونان والكورنيش ببنزرت الشمالية، مع توفر دفاتر الاعداد بالنسبة لمدرستي "قرية تمرة" و"الشرقية" بسجنان بفضاء الولي على الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها وسحبها، فيما سيتم توفير دفاتر اعداد تلاميذ بقية المدارس مباشرة او عن طريق المنظومة الاعلامية يوم الاربعاء 26جويلية الجاري على اقصى تقدير.





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وحيى المندوب الجهوي الاسرة التربوية ونوّه بدعم وزارة الاشراف والسلط الجهوية والمحلية على المجهود المبذول في الغرض، وايضا خلال الموسم الدراسي المنقضي، والاستعدادات الجدية لتأمين إنطلاق الموسم الدراسي المقبل في كنف النجاح، وفق تعبيره.

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