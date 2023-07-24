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الأساتذة النواب : وزارة التربية مارست أسلوب المماطلة في تفعيل اتفاقية 2020

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكدت منسقة الأساتذة النواب أسماء المزوغي، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية اعتمدت أسلوب المماطلة في تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2020 والتي تنص على استكمال انتداب الأساتذة النواب وعددهم الف لسنة 2024.

وبينت خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الوزير الحالي، محمد علي البوغديري، "تنكر لاتفاقية سنة 2020 بتعلة أنها اتفاقية غير ملزمة وغير قانونية، مشيرة إلى أن التنسيقية تطالب باستكمال بقية الدفعات في الانتداب".

...

وتنص الاتفاقية التي تم ابرامها مع الأساتذة النواب سنة 2020 بقبول 4000 أستاذ نائب على امتداد اربع سنوات في جميع الاختصاصات المعروضة.

وأشارت المزوغي بأن حق الأساتذة النواب في الانتداب وقع قبره عبر سياسة المماطلة والتسويف والتضليل، مؤكدة على أن مجموعة الأساتذة النواب سيواصلون نضالهم من أجل الحق في العمل وأن تنسيقية الأساتذة النواب ستنفذ تحركًا احتجاجيًا يوم 27 جويلية أمام وزارة التربية.

من جانبه أوضح عضو التنسيقية عادل الغرايري بأن هذه الازمة متواصلة منذ سنة 2008، وأن الأساتذة يعيشون "في وضعية من القهر والظلم الممنهج ضد حقهم في الشغل والانتداب"، معتبرًا "بأن تنكر الوزارة للاتفاقيات الممضاة هو ضرب لمفهوم استمرارية الدولة".

م ع


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