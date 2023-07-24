Babnet

أريانة: السيطرة على حريق اندلع بشطرانة من معتمدية سكرة دون تسجيل خسائر في الممتلكات والأرواح

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّنت وحدات الحماية المدنية، ظهر اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في 3 مواضع متقاربة على مستوى شارع البساتين في منطقة شطرانة 1 بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة على مقربة من إحدى الجامعات الخاصة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد جمال الورفلي.
وأوضح الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ سبب الحريق يعود، حسب المعاينات الأولية، إلى سقوط سلك من أحد الأعمدة الكهربائية، وقد اندلعت النيران ببعض الأعشاب الجافة في ثلاثة مواضع متقاربة قبل أن تمتد إلى مجموعة من الأشجار، مشيرا إلى أنّه تمّ تخصيص شاحنتي إطفاء لكل حريق دون تسجيل أية خسائر في الممتلكات والأرواح.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270380


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 جويلية 2023 | 6 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:35
16:15
12:33
05:18
03:34
الرطــوبة:
% 6
Babnet
Babnet48°
48° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
48°-33
44°-27
33°-25
33°-24
41°-25
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*