قابس: ملتقى الفنون والحرف بقابس يضفى المزيد من الجمالية على حي المنزل القديم

تتواصل بمدينة قابس فعاليات ملتقى قابس للفنون والحرف الذي تنظمه من 22 الى 25 جويلية 2023 جمعية نور المبادرة بالشراكة مع المركب الثقافي محمد الباردي بقابس.

ويتضمن هذا الملتقى الذي يشارك فيه العديد من الفنانين التشكيليين والمختصين في مجال الفنون والحرف، ورشات حية بالمدينة العتيقة "المنزل" في الرسم والتصوير والخط العربي وتجميل فضاءات هذه المدينة المدينة.

ويشتمل الملتقى كذلك على ورشات في النحت على خشب النخيل وفي النسيج الفني والصباغة الطبيعية ورسم الجداريات وصناعة الدمى من " الكرناف " المتأتي من النخيل، وفي تثمين مخلفات النخيل والتصوير الفوتوغرافي.

وقد أحدث هذا الملتقى حركية كبيرة بحي المنزل القديم وأثمر العديد من الأعمال الفنية التي مكنت من تزيين هذا الحي الذي استعاد في السنوات الأخيرة بريقه بفضل المسحة الجمالية التي أدخلتها عليه الأعمال الفنية التي تم انجازها فيه من قبل الجمعيات الناشطة فيه.



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وفي تصريح أدلى به على هامش هذا الملتقى لمراسل " وات " أبرز الفنان التشكيلي نجيب شمس الدين أهمية مثل هذه التظاهرات الفنية في ايصال الفن الى عموم المواطنين وفي تشريكهم في انجاز الأعمال الفنية التي تساعد على تجميل أحيائهم.

وبين شمس الدين أن مثل هذه التظاهرات توفر فرصة مناسبة للمواهب الشابة المغمورة لتفجير الطاقات الابداعية الكامنة لديها، والمساهمة في تجميل فضائهم المعيشي، مشيرا إلى أن الأحياء القديمة تبقى في حاجة الى لمسة جمالية وترميمية تعيد اليها بريقها. كما عبر عن أمله في أن تقوم الجمعيات الناشطة بحي المنزل القديم بدور فعال في مزيد النهوض بهذا الحي وتجميله.

وبين شمس الدين أن الحاجة متأكدة اليوم لتوجيه لفتة تستهدف العناية بحوش خريف وصيانته باعتباره يعد من المعالم التراثية والثقافية الهامة بقابس ويمثل فضاءا متميزا مناسبا لممارسة شتى أنواع الفنون.