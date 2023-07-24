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كأس العالم للسيدات - فوز المنتخب الالماني على نظيره المغربي بسداسية نظيفة

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 13:01 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز المنتخب الالماني لكرة القدم للسيدات على نظيره المغربي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب ميلبورن بأستراليا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن نهائيات كأس العالم.
وسجلت أهداف منتخب ألمانيا بواسطة كل من أليكساندرا بوب (11 و39) وكلارا بوهل (46) وحنان آيت الحاج (54 خطأ في مرماها) وياسمين أمرابط (79 خطأ في مرماها) وليا شويلير (90).
ولحساب المجموعة ذاتها، تلعب غدا كوريا الجنوبية امام كولومبيا.


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