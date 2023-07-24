Babnet

المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بروما: تونس تتفق مع بقية الدول المشاركة على الالتزام بتضييق الخناق على مهربي البشر وتوفير التمويل للدول لدعم مشاريع التنمية

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 00:57 قراءة: 1 د, 2 ث
      
(من مبعوثة وات مفيدة بن تواتي) - اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المنعقد بروما استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على الالتزام بتضييق الخناق على تهريب البشر وزيادة التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة.

ووافق المشاركون ،وفق ما أكدته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال ندوة صحفية التأمت مساء يوم الأحد بمقر انعقاد المؤتمر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ، أن المشاركين الذين يمثلون أكثر من 20 دولة وافقوا على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية.

...

و تعهدت دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار ،على أن يتم في خطوة تالية تنظيم مؤتمر للمانحين.
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية يدعو إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة ويجدد رفض تونس التوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميي...

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن معالجته لا بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية ، مقترحا إنشاء مؤسسة مالية عالمية تحول ديون الدول الإفريقية والأموال المنهوبة بعد استرجاعها إلى مشاريع تنموية.

كما جدد التأكيد أن تونس لن تقبل بأن تكون أرض توطين مبطن للمهاجرين، أو ممرا ولن تحمي إلا سواحلها.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270358


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 جويلية 2023 | 6 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:35
16:15
12:33
05:18
03:34
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet47°
32° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-32
44°-28
32°-26
33°-24
40°-25
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*