سليانة: السيطرة على حريق نشب بمنطقة وادي ناجية من معتمدية الكريب وأتلف مايقارب  عن 750 حزمة تبن

تمكن أعوان وإطارات فرقة الحماية المدنية بمعتمدية الكريب وبالتعاون مع فرقة الحماية المدنية بقعفور وأعوان الغابات مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنطقة وادي ناجية من معتمدية الكريب وأتلف مايقارب عن 750 حزمة تبن حسب رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب،النقيب خميس الغزواني

وبين في تصريح لــ"وات" أنه تم تسخير 3 شاحنات لإخماد الحريق الذي إندلع ظهر اليوم بالمنطقة المذكورة ولاتزال الأسباب مجهولة

يشار إلى أن ولاية سليانة تشهد إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على غرار بقية جهات الجمهورية