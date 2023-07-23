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سليانة: السيطرة على حريق نشب بمنطقة وادي ناجية من معتمدية الكريب وأتلف مايقارب  عن 750 حزمة تبن

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Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن أعوان وإطارات فرقة الحماية المدنية بمعتمدية الكريب وبالتعاون مع فرقة الحماية المدنية بقعفور وأعوان الغابات مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنطقة وادي ناجية من معتمدية الكريب وأتلف مايقارب عن 750 حزمة تبن حسب رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب،النقيب خميس الغزواني
وبين في تصريح لــ"وات" أنه تم تسخير 3 شاحنات لإخماد الحريق الذي إندلع ظهر اليوم بالمنطقة المذكورة ولاتزال الأسباب مجهولة
يشار إلى أن ولاية سليانة تشهد إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على غرار بقية جهات الجمهورية


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