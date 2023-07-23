رئيسة المفوضية الاوروبية في كلمتها بالمؤتمر الدولي للهجرة…الشراكة مع تونس، استراتيجية من اجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة

(مبعوثة وات مفيدة بن تواتي) وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين التعاون مع تونس " بأنه شراكة استراتيجية من أجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة ، والتجارة ، والسيادة المشتركة ".



وبينت فون ديرلاين في كلمة ألقتها اليوم الأحد خلال افتتاح اشغال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المنعقد بروما في ايطاليا : " إن المنافع المتبادلة واضحة".





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