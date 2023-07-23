منوبة :جمعية الشريك الفاعل تقاضي بلدية وادي الليل ، وتطالب بايقاف قراراعتماد مشاريع في اطار البرنامج الاستثماري التشاركي

تقدمت جمعية الشريك الفاعل بوادي الليل بعريضة لدى المحكمة الادارية الجمعة المنقضي ، لايقاف قراراعتماد مشاريع في اطار البرنامج الاستثماري التشاركي الخاص بمناطق التوسع لبلدية وادي الليل،لمخالفتها للمذكرة المنهجية التشاركية الخاصة بتحديد استثمارات مناطق التوسع لسنة 2023 ، وارتكابها خروقات حادت بالبرنامج عن اهدافه ، وعن مناطق التوسع التي وضع من اجلها ، وفق تصريح رئيس الجمعية محرز الخضراوي لمكتب "وات" بمنوبة.



واضاف قوله "ان البرنامج تم تركيزه خلال السنة الحالية، من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، في اطار هبة لتمويل مناطق التوسع الجديدة للبلديات التي لها مناطق توسع، ومنها بلدية وادي الليل التي خصصت لها اعتمادات ب691 الف دينار ، للميزانية التشاركية الخاصة بمناطق التوسع ، وهي "دوار الباي"، و"زوناف،" وحي النسيم والسعيدة" .

وقد تمت دعوة البلديات كغيرها من البلديات المعنية ،الى تطبيق دليل الإجراءات والمذكرة والتي تقضي بالقيام بأعمال تحضيرية مشتركة بين البلدية والمجتمع المدني، ومتساكني المناطق المحدثة،والى تكوين خلية لإحداث خطة اتصالية وتشريك المجتمع المدني والذي بدوره يقوم بعملية توعية وتحسيس المواطنين حول البرنامج.



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واضاف ان الجمعية المختصة في الحوكمة المحلية فوجئت كغيرها من ممثلي المجتمع المدني في الجلسة الختامية للبرنامج الاستثماري التشاركي المذكور بتاريخ 21 جوان المنقضي، بتسجيل خروقات ، باستدعاء كل مواطني الجهة دون استثناء المناطق غير المعنية ودون إعلامهم بشروط تنفيذ البرنامج، بالإضافة الى جمعها لإمضاءات كل المتساكنين بمن فيهم غير المعنيين، وذلك بغاية الحصول على التمويل الذي يشترط الحصول على إمضاءات مواطني المناطق المعنية فقط .

ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد ، وفق ذات المصدر، اذ اشار كذلك الى غياب الأعمال التحضيرية لإعداد برنامج الاستثمار التشاركي مع ممثلي المجتمع المدني وإطارات وأعوان البلدية ،وغياب خطة اتصالية للإعلام والتحسيس وفق ما نص على ذلك الدليل، وعدم إعلام المجتمع المدني بالمسار التشاركي وحيثياته، وعدم تنزيل التشخيص المالي، و نشر نتائج التشخيص الفني والمالي لمناطق التوسع

هذه الخروقات وفق الخضراوي، اثارت جدلا خلال الجلسة المنعقد بمقر البلدية، حيث انسحب الحاضرون من الجلسة ، وطعنوا جماعيا في المسار التشاركي شكلا ومضمونا، و وقاموا باعلام السلط المحلية والجهوية ، وصندوق القروض ومساعدة والجماعات المحلية.

واشار الى ان المشاريع التنفيذية في اطار هذا البرنامح تضمن اقتناء الة رافعة "تراكتوبال" وشاحنة ضاغطة ، لدعم اسطول النظافة بالبلدية ، والحال ان اولوية مناطق التوسع المهمشة منذ عقود، هو تعبيد بعض الطرقات وانشاء قنطرة على مستوى قنال وادي مجردة لتعويض القنطرة القديمة، وتطهير حي 56 بالرياض وعديد الاولويات الاخرى .

واعتبر ا ان الخطة الاعلامية المسبقة، والتركيز على مواطني مناطق التوسع المبرمجة وليس للعموم، كان سيفرز مقترحات حسب الاولويات ، ومشاريع لتحسين حياة المتساكنين، من تهذيب وتطهير ، وبنية تحتية ، معتبرا ان القائمة التي تم عرضها للتصويت لاتعكس حاجيات مناطق التوسع، على اعتبار اعتماد تصويت مواطنين ليسوا من الاحياء المعنية، هذا مع برمجة مشاريع تعزيز اسطول النظافة وهي مقترحات البلدية، في مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة التي تضمن الاسهام الواسع للمواطنين والمجتمع المدني من المناطق المحددة مسبقا.

يذكر ان بلدية وادي الليل عقدت بتاريخ 13 جوان 2023 الجلسة العامة التشاركية لإعداد المخطط الاستثماري لمناطق التوسع، ثم نشرت لاحقا المشاريع المقترحة، ومها مقترحات البلدية، ووضعتها على ذمة الجميع للتصويت عليها، واعلنت نتائج التصويت بالاغلبية لتعزيز اسطول النظافة الذي يعاني نقصا، ويتطلب مزيد التعزيز للقيام برفع الفضلات بجميع المناطق التابعة لها.