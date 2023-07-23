وديع الجريء: جامعة كرة القدم ستعمل على سن قوانين جديدة تحد من الإنتدابات التي لا تتماشى مع الإمكانيات المادية لبعض الجمعيات

اكد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم " ان الجامعة ستعمل مستقبلا على سن قوانين جديدة تحد من الإنتدابات التي لا تتماشى مع الإمكانيات المادية لبعض جمعيات كرة القدم وذلك لتفادي الوقوع في أزمات مالية مستقبلية" .



ودون الجريء على صفحته على "الفايس بوك" اليوم ان الجامعة سارعت منذ فترة بسن جملة من القوانين التي حدت من نسبة التضخم المالي والتي قلصت من جملة المبالغ المترتبة عن النزاعات، مضيفان ان الجامعة تعتزم الإحاطة بالعديد من الجمعيات التي تشكو من بعض الصعوبات المالية.

وقال رئيس الجامعة في سياق متصل ان الجامعة بذلت " ما بوسعها لمساعدة جميع الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الافريقية بتقديم مبالغ مالية وصفها بال"محترمة" في شكل تسبقة تتناسب مع إمكانيات وموارد الجمعيات الرياضية ووفق معايير موضوعية حسب تعبيره وذلك " لتسوية العديد من الملفات التي وجب خلاصها من قبل الأندية، على أن يقع استرجاع هذه المبالغ لاحقا من موارد النادي المستقبلية " حسب تاكيد رئيس الجامعة.



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واشار الجريء في تدوينته الى ان الجامعة مكنت سنة 2023 جميع الأندية المتأهلة للمسابقات الافريقية من تسبقة مالية، كما ساهمت في تسوية العديد من الملفات المتعلقة بجميع الجمعيات التي سوف تُشارك في هذه المسابقات الافريقية وذلك حسب ترتيبها في البطولة وهي النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والأولمبي الباجي .

واوضح ان الجامعة قامت خلال الموسم الماضي بنفس الشيء مع كل من الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي.



ويذكر ان فريقي النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي سيشاركان في مسابقة رابطة الأبطال الافريقية . اما فريقا الاولمبي الباجي والنادي الافريقي فسيشاركان في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي،فيما سيشارك الترجي الرياضي التونسي في بطولة رابطة كرة القدم الإفريقية ضمن مجموعة ثمانية فرق افريقية .

كما تاهلت ثلاثة فرق تونسية وهي الترجي التونسي والنادي الصفاقسي و الاتحاد المنسيتري للمشاركة في كأس الملك سلمان للاندية العربية التي ستفتتح يوم الخميس في السعودية .