رئيس الجمهورية يدعو إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة ويجدد رفض تونس التوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين

(مبعوثة وات/ مفيدة بن تواتي) - دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لارساء نظام انساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس وحتي يعم الرخاء الجميع.



وأكد، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما ،أن تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن ان تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية ،مشددا على ان تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا او مستقرا للخارجين عن القانون.





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