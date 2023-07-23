رئيس الجمهورية يدعو إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة ويجدد رفض تونس التوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين

(مبعوثة وات/ مفيدة بن تواتي) - دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لارساء نظام انساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس وحتي يعم الرخاء الجميع.
وأكد، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما ،أن تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن ان تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية ،مشددا على ان تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا او مستقرا للخارجين عن القانون.
وأكد، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما ،أن تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن ان تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية ،مشددا على ان تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا او مستقرا للخارجين عن القانون.
وبين رئيس الدولة ان الشعب التونسي اعطي دروسا في تغليب القيم الإنسانية عكس ما تروج له الدوائر المرتبطة شبكات الهجرة والتهجير والاتجار بالبشر
وشدد رئيس الجمهورية على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب
وأكد قيس سعيّد ان هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه الذي يتطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية الذي تحول منذ سنوات الي مأساة انسانية، موجها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية لاستجابتها للمبادرة التونسية للبحث في الحلول.
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