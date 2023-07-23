الكاف: دورة تكوينية في مجال الوقاية من التعفنات العلاجية

تنظم الإدارة الجهوية للصحة العمومية بالكاف إلى غاية نهاية شهر أوت القادم، دورة تكوينية لفائدة فنيي الصحة العمومية والممرضين وذلك تحت شعار "الوقاية من التعفنات العلاجية في الوسط الصحي بالجهة"، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالمندوبية عبد الباقي الجمني.



وقال الجمني في تصريح لصحفي "وات" أن هذه الدورة ترمي إلى حماية كل المتدخلين في العملية العلاجية (من فنيين وممرضين ومرضى وزوار)، من خطر التعرض إلى إصابات بالأمراض المعدية بسبب التقصير في العمل وعدم احترام عمليات التعقيم والتطهير للآلات والأدوات المستعملة أثناء عمليات العلاج للمرضى والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات لكافة المتواجدين.





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واضاف أن الدورة ستركز على تحديث الجانب النظري لعمليات العلاج ومتطلباتها، وعلى كيفية المحافظة على نظافة اماكن العلاج والبناءات، وعلى الجانب التطبيقي، بما سيدعم قدرة الفنيين والممرضين على حسن التعامل مع التعفنات ومعالجتها وفق الصيغ المستوجبة، وذلك بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية في الوسط الصحي بصفة عامة.