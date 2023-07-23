حرارة تتجاوز المعدلات العادية الاحد والاثنين وهدنة قصيرة ايام 25 و26 و27 جويلية 2023

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان يكون ارتفاع درجات الحرارة التي تحافظ على نسقها التصاعدي باغلب الجهات، ملحوظا جدا خاصة اليوم الاحد وغدا الاثنين، إذ تكون اعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتصل محليا 14 درجة خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقين لتتراوح الدرجات القصوى عامة بين 42 و49 درجة.



وينتظر المعهد، حسب نشرة متابعة للوضع الجوي، اصدرها الاحد، تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 بالشمال وتدريجيا الوسط والجنوب وتكون قريبة من المعدلات العادية بداية من الاربعاء والخميس 26 و27 جويلية الجاري.





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ويتوقع المعهد ان تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا يومي الجمعة والسبت 28 و29 جويلية 2023، حيث تكون اعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.



وتشير التوقعات لدرجات الحرارة، وفق المعهد، انها ستصل غدا الاثنين الى 49 درجة بكل من ولايات اريانة ومنوبة والقيروان و48 درجة بكل من زغوان وباجة وتوزر و47 درجة بكل من تونس وبن عروس وبنزرت وقبلي



وتتراجع الحرارة يوم الثلاثاء 25 جويلية الجاري، لكنها تبقى فوق 40 درجة، ليبلغ اقصاها المتوقع 48 درجة بكل من القيروان وتوزر وقبلي و47 بكل من سوسة ومدنين و46 بتطاوين.



ووضعت خريطة اليقظة لليوم الاحد، المنشورة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، كلا من ولايات باجة وجندوبة والقيروان وتوزر وقبلي في مستوى درجة انذار شديدة، اللون الاحمر، بسبب حرارة الطقس وهبوب الشهلي فيما بقيت الولايات الاخرى، باستثناء القصرين، في مستوى درجة انذار كبيرة، اللون البرتقالي.