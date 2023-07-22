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وفاة شاب سوداني على الحدود قادما من ليبيا والمرصد التونسي لحقوق الانسان يدعو المنظّمات الدولية الى معاضدة مجهودات الدولة في إغاثة المهاجرين

الخبير في الهجرة ورئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير
Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 18:11 قراءة: 1 د, 16 ث
      
توفي شاب سوداني، اليوم السبت، على الحدود التونسية الليبية، وتمّ نقله بعد استشارة النيابة العمومية الى المستشفى الجهوي ببن قردان، وهي حالة الوفاة الثانية التي تشهدها المنطقة الحدودية خلال أسبوع في صفوف المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء، وفق ما ذكره الخبير في الهجرة ورئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، وأكّده مصدر إداري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأمام هذه الوضعيات الانسانية والمناخية الصعبة وفي ظلّ تواصل حركة وفود المهاجرين غير المسبوقة عبر الحدود البرية من الجانبين الليبي والجزائري، دعا مصطفى عبد الكبير، الى ضرورة تكاتف كل الجهود، والى تدخل كل المنظمات الوطنية والدولية، ومعاضدة جهود الدولة التونسية في إغاثة هؤلاء المهاجرين، وإنقاذهم وتقديم كل المساعدات الانسانية على الحدود التونسية الليبية والجزائرية.
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وشدّد المصدر ذاته على ضرورة التدخّل العاجل لانقاذ العالقين والمجتازين نحو تونس، و"تدخّل مكوّنات المجتمع المدني المحلي لمساعدتهم باعتبارهم أخوة لنا"، وفق تعبيره، مؤكدا على خطورة الوضع على الحدود أمام تزايد حركة الهجرة.
وأشار إلى أن القوات الامنية والعسكرية التونسية انقذت أول أمس 165 مهاجرا من دول جنوب الصحراء من بينهم اطفال ونساء وشباب وكهول، قادمين من الحدود الليبية، حيث وقع تجميعهم على الحدود البرية وتقديم المساعدات لهم، في انتظار نقلهم الى داخل المدن التونسية في الساعات القادمة.
ووفق مصادر متطابقة، ينتظر أن يتم، في غضون الاسبوع المقبل، ترحيل مجموعة من المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء يقيمون بمدينة مدنين الى بلدانهم بعد قبولهم العودة الطواعية.


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