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المنستير: تخصيص حصة استثنائية إضافية شهرية بأكثر من 158 طنّا من الفرينة المدعّمة للمخابز المصنّفة بالجهة

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 20:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، اليوم السبت، على مصادقتها بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، على توفير 158.4 طنّا من الفرينة المدعمة كحصة شهرية استثنائية إضافية للمخابز المصنفة بولاية المنستير، من أجل مجابهة حاجيات المواطنين من مادة الخبز.

وبيّنت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ توزيع هذه الكميات الإضافية للمخابز سيشمل معتمديات المنستير، والساحلين، والوردانين، وقصر هلال، وبوحجر، وطبلبة، والبقالطة وبني حسان، وزرمدين، وجمال، وبنبلة وأرياف معتمدية المكنين، مؤكدة أنّ مساعيها متواصلة لإضافة كميات استثنائية من الفرينة المدعمة لتلبية حاجيات الوافدين على معتمدية البقالطة.
ودعت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات المواطنين إلى عقلنة حاجياتهم والابتعاد عن اللهفة، مشيرة إلى أنّها تتلقى تشكيات المواطنين على خطها القار (73464240) للتبليغ عن الممارسات غير القانونية المتعلقة بتوزيع الخبز حسب نص البلاغ.


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