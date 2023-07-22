كاس الملك سلمان للأندية : يوم الثلاثاء المقبل اخر موعد لتسليم قائمات اللاعبين

حددت لجنة تنظيم كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل موعدا أخيرا لتسليم الفرق المشاركة في المنافسة العربية المقررة من 27 جويلية الجاري الي 12 اوت المقبل قائماتها الرسمية في البطولة، التي تحتضنها مدن الطائف وأبها والباحة في السعودية.



وأوضح معيض الشهري، مدير البطولة في تصريحات صحفية ، أن أسماء اللاعبين، يجب أن تكون مسجلة في الجامعات المحلية للفرق حتى يشاركوا في البطولة العربية وفق النظام المتبع.

وقال: "الموعد الأخير لتسليم أسماء الفرق الثلاثاء المقبل، قبل يومين من بداية البطولة التي تنطلق الخميس المقبل".



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وتنطلق البطولة العربية للأندية يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 12 أوت الداخل, وتقام منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا من بينها الترجي التونسي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري .



وسيتحصل الفريق المتوج بكأس الملك سلمان للأندية العربية لهذا الموسم بجائزة مالية تقدر بمبلغ 6 ملايين دولار, وفق ما كشف عنه الاتحاد العربي لكرة القدم.