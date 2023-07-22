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الأولمبي الباجي يسوي الملفات العالقة ويضمن مشاركته في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قال الأولمبي الباجي حامل لقب كاس تونس لموسم 2022-2023 انه نجح في تسوية كل الملفات المحلية العالقة في علاقة بعدد من اللاعبين وهو سيشارك في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي .

ويذكر ان الاولمبي الباجي تعاقد مع المدرب الجزائري نبيل نغيز لتدريب الفريق الاول . وقد انطلقت التمارين تحضيرا للموسم الجديد بالملعب المعشب بباجة " بوجمعة الكميتي "


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