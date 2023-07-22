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قفصة: إخماد حريق أتى على مايقارب 3.5 هكتارات بإحدى ضيعات واحة قفصة

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Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّنت فرق الحماية المدنية بقفصة معزّزة بأعوان الغابات، اليوم السبت، من إخماد حريق أتى على حوالي 3،5 هكتارات بإحدى ضيعات واحة قفصة، وأدّى إلى احتراق عدد من الأشجار المثمرة من بينها أشجار زياتين ونخيل إضافة إلى عدد من رؤوس الاغنام والابقار دون تسجيل أيّة أضرار بشرية.
وأوضح الرائد ورئيس المصلحة الفنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة، حسام حاجي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تسخير 7 شاحنات كبيرة في عمليات الإطفاء من بينها 6 شاحنات تابعة للحماية المدنية وواحدة تابعة للديوان المدني للطيران والمطارات بمطار قفصة-قصر الدولي، مؤكدا أنّ سرعة التدخّل ساهمت في منع الحريق من الانتشار حول التجمعات السكانية.


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