كيني غاريت (أصوات الأسلاف)...الجاز والإيقاعات الافريقية تعلو في فضاء مهرجان الحمامات الدولي

تماشيا مع شعار الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي "الحمامات لون الدنيا" توشح ركح المهرجان ليلة البارحة في عرض كيني غاريت (أصوات الأسلاف) بتلوينات موسيقية تراوح بين الجاز والفانك واللاتينو والهيبهوب وأناشيد اليوروبا.



وقدم كيني غاريت في "أصوات الأسلاف" إيقاعات متنوعة انصهرت فيها نغمات الجاز وأناشيد اليوروبا على إيقاع الطبول الإفريقية التي تحمل رسائل فيها دعوة إلى الحياة والمقاومة، وكان غاريت مرفوقا بمجموعة موسيقية تضم عازفين على آلات الدرامز والبيانو والكلافيي والتشيلو وعازفة على الطبول. وصدح في أرجاء مسرح الحمامات صوت أنثوي محمل بسحر اليوروبا مستحضرا معه حكايات الأسلاف الذين استلهم منهم العرض موسيقاه.



وقدم كيني غاريت في "أصوات الأسلاف" إيقاعات متنوعة انصهرت فيها نغمات الجاز وأناشيد اليوروبا على إيقاع الطبول الإفريقية التي تحمل رسائل فيها دعوة إلى الحياة والمقاومة، وكان غاريت مرفوقا بمجموعة موسيقية تضم عازفين على آلات الدرامز والبيانو والكلافيي والتشيلو وعازفة على الطبول. وصدح في أرجاء مسرح الحمامات صوت أنثوي محمل بسحر اليوروبا مستحضرا معه حكايات الأسلاف الذين استلهم منهم العرض موسيقاه.

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ومن خلال هذا العرض يستحضر "كيني غاريت" ومجموعته الموسيقية أصوات الأجداد في الكنائس وعبر تراتيل الصلوات والأغاني في الحقول وترانيم اليوروبا ويحمل جمهوره إلى زمن آخر بوابته الجاز وموسيقات العالم.



وكان مسرح الحمامات في سهرة الجمعة شاهدا على قدرة عازف الساكسفون الذي نقش اسمه باحرف من ذهب في عالم الجاز، حيث أبدع في ارتجال ألحان تغازل العقول وتداعب أوتار الحنين، رفقة عازفين نجح في انتقائهم. وأبدع الجمهور كذلك الذي تفاعل مع العرض وكان بمثابة الكورال مما أسعد فريق العرض فتعالت اصواتهم بالترانيم قبل أن يغادروا الركح تباعا على إيقاع موسيقى حماسية مفعمة بالحياة.