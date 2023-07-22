توزر: متساكنو منطقة بوهلال من معتمدية دقاش يحتجّون على خلفية الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي

احتجّ متساكنو منطقة بوهلال من معتمدية دقاش بولاية توزر، صباح اليوم السبت، على خلفيّة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمنطقتهم، وعمدوا إلى حجز سيارة إدارية راجعة بالنظر الى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتوزر قبل تسليمها للسائق مجدّدا بعد تدخل معتمد دقاش ومصالح إقليم الشركة، وفق محمد علي هويملي أحد أهالي منطقة بوهلال.

وبيّن هويملي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحركة الاحتجاجية كانت عفوية ودون تخطيط مسبق، وجاءت نتيجة لما يعانيه سكان المنطقة من انقطاع متواتر للتيار الكهربائي، وتكرّر ذلك عدة مرات في اليوم الواحد، وفق تأكيده.

وأكّد أن الأهالي ليست لديهم أي نيّة للاضرار بالسيارة أو بسائقها، موضّحا أنّ الهدف من التحرّك، الذي شهد حضور أجهزة الامن، هو الضغط على الجهات المعنية من أجل التدخل وإصلاح الشبكة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ تكرّر انقطاع التيار الكهربائي أدّى الى حصول أضرار في الأجهزة خاصّة وأن المنطقة تعرف بوجود مخازن تبريد التمور، بالإضافة الى الأجهزة المنزلية وأجهزة التبريد في المحلات التجارية.



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في المقابل، أوضح رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتوزر، عبد الرزاق سعد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم التدخل بداية من الاثنين المقبل لإصلاح الاشكال الفني الذي تسبب في الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وذلك بإصلاح العطب الخاص بالبئر المزودة للمنطقة بمياه الشرب في مرحلة اولى، ثمّ التدخل لإصلاح العطب المؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن، مؤكدا بدوره أنه تم تحرير السيارة الإدارية بعد تدخل السلط المحلية في معتمدية دقاش.