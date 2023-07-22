المنظمة العربية للتنمية الزراعية تستعد لإطلاق مبادرة دعم الموسم الفلاحي في السودان

"نسعى إلى تحسيس أصحاب القرار في مختلف البلدان العربية بأهميّة دعم الموسم الزراعي الصيفي (جوان وجويلية) والموسم الشتوي (سبتمبر) في السودان لأجل إطلاق مبادرة دعم الموسم الزراعي في هذا البلد، الذّي يعيش صراعا داخليا داميا منذ منتصف أفريل 2023"، ذلك ما تقدّم به رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم الدخيري.



واعتبر الدخيري أن هذا الدعم لا يعني تحقيق الأمن الغذائي في السودان، فقط، وإنما توفير الغذاء لعدد آخر من دول الجوار، التّي تعد السودان بالنسبة لها مصدرا للغذاء.





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وأعلن المسؤول عن المنظمة، لعدد من وسائل الإعلام في تونس، مؤخرا، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، أنّه يعمل، حاليا، على الترويج لإطلاق مبادرة دعم الموسم الفلاحي لدى القادة في المنطقة العربية. ويرجى من المبادرة حشد الدعم المالي لتوفير المدخلات الاساسية للموسم الفلاحي وتشمل البذور والمبيدات والأسمدة والأعلاف الحيوانية، التّي أثبتت دراسة ميدانية، أجريت مؤخرا، وجود نقص كبير فيها وعدم القدرة على إيصالها إلى مستحقيها من الفلاّحين.



وتقدّر القيمة اللازمة لدعم الموسم الصيفي والشتوي في السودان في حدود مليار دولار (أكثر من 3 مليار دينار) وفق المخرجات الأوّلية لدراسة ميدانية، متواصلة، لتحديد مدى الخسائر، التي تكبدتها الفلاحة السودانية وجهود الإعمار لتحديد قيمة التمويلات اللازمة في مرحلة أخرى.



وأوضح الدخيري أنّ المبادرة بأهميّة بمكان اعتبارا إلى أن النشاط الزراعي في السودان هو مورد غذاء لعدد آخر من دول الجوار.



وأقال "إنّنا بصدد الخروج الى مراكز القرار المالي العربي حتّى نتمكن من تحقيق مكاسب لفائدة المبادرة دعما لجهود الوزارة السودانية، التّي تسعى لإنجاح الموسم خدمة للمنطقة العربية وللسودان."



وتبلغ المساحة المعنية بهذا الدعم 50 مليون فدّان (الفدّان وحدة قيس المساحات الفلاحية المعتمدة بمصر والسوّدان تساوي 4200،83 متر مربع).



وأوضح رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنّ منطقة العاصمة خرطوم هي الأكثر تضرّرا من أحداث الحرب الحالية وأنّ أغلب ولايات البلاد (13 ولاية على الأقل) لا توجد بها أي مظاهر للحرب وهي مؤمنة وفيها درجة عالية من الاستقرار.

وتابع لقد "ركّزنا، في مبادرتنا، على أنّ هناك مناطق هامّة مؤمنة السودان ويمكن للناس فيها مواصلة نشاطاتهم الفلاحية والاقتصادية المختلفة. وتعمل هذه المناطق على مواصلة العلاقات التجارية وتأمين تنقل السلع مع دول الجوار (8 بلدان) بعيدا عن الاحداث الجارية بالخرطوم العاصمة".



واعتبر أن ضمانات نجاح مبادرة دعم الموسم الفلاحي في السودان تكمن في توفير والحصول على الموارد المالية اللازمة وإطلاق الموسم في حال توفر الدعم.



وتابع "في تقديري أنّ الأمانة العامّة للجامعة العربية وأمين عام الجامعة، أحمد أبو الغيط، مهتم بهذه المبادرة وأكيد تواصله مع الهيئات الإقليمية والدولية سيكون له أثر كبير."

وذكر الدخيري، في هذا السياق، بأنّ "الحرب على فلسطين، في قطاع غزّة في سنة 2009، خلّفت خسائر جمّة وبعد التقييم الميداني لحجم الدمار الذي اصاب النشاط الفلاحي في المنطقة عقد أمين عام المنظمة العربية حينها، عمرو موسى، مؤتمرا صحفيا تعهد خلاله بنك التنمية الإسلامي بتوفير 10 ملايين دولار بشكل فوري لدعم النشاط الفلاحي في القطاع وتتال إثر ذلك الدعم من عدّة أطراف أخرى. وساعدنا ذلك في اقتباس مبادرة دعم السودان الحالية ونحن في انتظار عقد مؤتمر صحفي أو ما شابه".



ويعد السودان واحدا من أكبر ثلاثة بلدان في القارّة الإفريقية على مستوى المساحة وأحد أهم بلدان العالم، التّي تتوفر فيها المياه والأراضي الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1,886,068 كيلومتر مربع، ويوصف السودان ب"سلة غذاء" عالمية مؤكدة.



وأكّد رئيس المنظمة "الكل لديه قناعة بأن السودان سلّة غذاء العالم في ظل توفر الموارد الطبيعية والبشرية الكفأة لكن العجز في تحقيق الاستقرار السياسي للبلد يحول دون أن يلعب هذا الدور في المنطقة".



"إنّ أهل السودان تجرّعوا الأمرين وبالنسبة لهم ما من خيار سوى إيجاد نظام سياسي يحقق الأهداف الكليّة الوطنية لكل السودانين ضمن نظام ديمقراطي لكل فيه موقعه حتى تكون السودان قادرة على تنفيذ برامجها التنموية. ولا بد للسودانيين من ايجاد طريقهم نحو الديمقراطية بصورة أو بأخرى قبل الحديث عن أي تحديات خارجيّة".



وقال "لقد أثبتت الأحداث المتتالية في مختلف المناطق بالعالم أن ما من منطقة مستقرّة وأن ما من خيار أمام الأمّة العربية سوى الإستثمار في الأمّة العربية، التّي تتوفر بها كل عناصر التكامل اللازمة من الموارد البشريّة اللازمة والكفأة والاستثمارات ورؤوس الأموال ومصادر الطاقة والموارد الطبيعية الضرورية."



وأوضح "قمنا على مستوى المنظمة بدراسة استقصائية أظهرت أنّه إذا ظلّت حالة التنمية على ما هي عليه (في الوطن العربي) الآن فإنّ فاتوة توريد الأغذية في المنطقة، ككل، ستصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار وتشكل، بالتالي، ما بين 29 و30 بالمائة من فاتورة إستهلاكها الإجمالية. وإذا ما تجاوزت هذه النسبة 45 بالمائة وبلغت 50 بالمائة فسيكون الأمن القومي الغذائي العربي مهدد خلال سنة 2030 السنة، التي حددتها الأمم المتحدة للقضاء على الفقر والجوع في العالم".



وأضاف "إذا ما واصلنا على نفس النسق فستبلغ تكلفة الغذاء المستورد في العالم العربي، في أفق سنة 2050، جوالي 90 مليار دولار. وهو ما سيرهق كاهل الدول العربية ويضعها أمنها القومي في المحك دون أدنى شك".



"إنه بامكان الدول العربية جعل السودان سلّة غذاء للمنطقة العربية وللعالم وكل المطلوب هو تحقيق الاستقرار وإرساء نظام سياسي راشد في السودان يسمح بالقيام بالاستثمارات كبرى وتحقيق الأمن الغذائي لكل المنطقة."



يذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنشأت منذ سنة 1970 بموافقة مجلس الجامعة العربية بموجب قرار الجامعة رقم (2635). وباشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972م من مقرها الرئيسي في الخرطوم (السودان) واكتملت عضويتها في عام 1980 بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.