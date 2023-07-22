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الانتهاء من تحويل جزء من حمولة سفينة جنحت بميناء الصخيرة يوم 11 جويلية 2023 وهي محملة ب70 الف طن مازوت

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تمكن فريق مشترك بين ديوان البحرية التجارية والمواني وشركة "ترابسا"، اليوم السبت، على الساعة السابعة والنصف صباحا، من الانتهاء من عملية تحويل جزء من حمولة سفينة "باكس بيباك" التي جنحت يوم 11 جويلية 2023 بميناء الصخيرة وهي محملة بحوالي 70 الف طن من المازوت، وجرّها الى منطقة امنة، وفق ما كشفت عنه وزارة النقل


واكدت وزارة النقل في بلاغ اصدرته، 9 ايام بعد جنوج سفينة "باكس بيباك"، انها تمكنت بهذه العملية من اتمام بقية مراحل خطة التدخل العاجلة بصفة مشتركة بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة النقل بالانابيب بالصحراء "ترابسا"، درءا لكل المخاطر الممكنة لهذه الوضعية".
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واضاف المصدر ذاته انه تم يوم، امس الجمعة، القيام بتحويل جزء من الحمولة من السفينة الجانحة إلى سفينة ثانية تم استقدامها للغرض مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عملية تلوث وتطويق المكان بحواجز عائمة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والوقائية قصد إنجاح هذه العملية


وذكرت الوزارة انها انطلقت، الخميس 20 جويلية 2023، على الساعة منتصف الليل، في عملية المساعدة عبر توفير المعدات والوسائل اللوجستية الضرورية باشراف فريق مشترك بين كل من ديوان البحرية التجارية والمواني وشركة "ترابسا"، دون ايراد تفاصيل اخرى حول الظروف التي حفّت بجنوح السفينة وخط سيرها وجنسيتها.


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