المركز الوطني البيداغوجي يوفر خدمة اقتناء الكتب عن بعد للكتبيين بفروع ولايتي أريانة وبن عروس

وفر المركز الوطني البيداغوجي خدمة اقتناء الكتب عن بعد للكتبيين بفروع ولايتي أريانة وبن عروس وذلك عبر موقعه الرسمي https://cnp.com.tn/arabic/index.htm، وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية.



ودعا المركز ،في فيديو توضيحي تضمن جميع مراحل التي يجب أن يقوم بها الكتبي للتمتع بهذه الخدمة ، الكتبيين الى الولوج الى موقع المركز و النقر على خانة "مساحة الكتبي" ومن ثمة على "البيع عن بعد" وادراج المعلومات اللازمة لحصول على حساب خاص وتثبيتها.





...



وبعد الحصول الكتبي على حسابه الخاص يمكن له الولوج مباشرة الى قائمة الكتب المتوفرة ومن ثمة تحديد طلبياته منها و الكميات اللازمة ووضعها في سلة التسوق الخاصة به.



في المرحلة الموالية يقوم الكتبي بطبع عرض الأسعار الخاصة ومراجعتها وتعديل أو إضافة أو حذف الكتب قبل إعادة تثبيت تلك المعطيات .



ولاتمام اجراءات الدفع يتعين على الكتبي ادراج البيانات الخاصة ببطاقته البنكية ومراجعتها وإعادة تثبيت المعلومات، ليحصل مباشرة على موعد لتسلم طلبياته ودون انتظار .

وكان المركز الوطني البيداغوجي قد اطلق طلب عروض وطني لطباعة 13 مليون نسخة من الكتب المدرسية للسنة القادمة. وقد فازت بالصفقة مؤسسات طباعة تونسية خاصة بقيمة 30 مليون دينار حسب المرصد الوطني للصفقات العمومية.