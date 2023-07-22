Babnet

المركز الوطني البيداغوجي يوفر خدمة اقتناء الكتب عن بعد للكتبيين بفروع ولايتي أريانة وبن عروس

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وفر المركز الوطني البيداغوجي خدمة اقتناء الكتب عن بعد للكتبيين بفروع ولايتي أريانة وبن عروس وذلك عبر موقعه الرسمي https://cnp.com.tn/arabic/index.htm، وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية.

ودعا المركز ،في فيديو توضيحي تضمن جميع مراحل التي يجب أن يقوم بها الكتبي للتمتع بهذه الخدمة ، الكتبيين الى الولوج الى موقع المركز و النقر على خانة "مساحة الكتبي" ومن ثمة على "البيع عن بعد" وادراج المعلومات اللازمة لحصول على حساب خاص وتثبيتها.

...

وبعد الحصول الكتبي على حسابه الخاص يمكن له الولوج مباشرة الى قائمة الكتب المتوفرة ومن ثمة تحديد طلبياته منها و الكميات اللازمة ووضعها في سلة التسوق الخاصة به.

في المرحلة الموالية يقوم الكتبي بطبع عرض الأسعار الخاصة ومراجعتها وتعديل أو إضافة أو حذف الكتب قبل إعادة تثبيت تلك المعطيات .

ولاتمام اجراءات الدفع يتعين على الكتبي ادراج البيانات الخاصة ببطاقته البنكية ومراجعتها وإعادة تثبيت المعلومات، ليحصل مباشرة على موعد لتسلم طلبياته ودون انتظار .
وكان المركز الوطني البيداغوجي قد اطلق طلب عروض وطني لطباعة 13 مليون نسخة من الكتب المدرسية للسنة القادمة. وقد فازت بالصفقة مؤسسات طباعة تونسية خاصة بقيمة 30 مليون دينار حسب المرصد الوطني للصفقات العمومية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270295


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 22 جويلية 2023 | 4 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:15
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-29
42°-29
47°-32
42°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*