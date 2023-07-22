قبلي: تركيز خلية انصات لمشاغل الشباب بدار الشباب

ركزت دار الشباب بقبلي خلية انصات لمشاغل الشباب بالشراكة مع الجمعية التونسية للمراة الرائدة في اطار مشروع بناة السلام، وتحمل الخلية شعار " تحب تحكي" وهي عبارة عن فضاء للاصغاء والتوجيه والاحاطة لشريحة الشباب حول اهم المسائل التي تشغلهم او حتى تلك التي يرونها تخص الجهة، وفق مدير المؤسسة الشبابية عبد الله بوصفة



واضاف بوصفة في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان خلية الانصات ستعمل في ذات الاطار على انجاز سلسلة من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات القادرة على التدخل لحل بعض الاشكاليات التي تشغل فئة الشباب، مشيرا الى ان دار الشباب بصدد تاثيث الفضاء الذي سيخصص لخلية الارشاد مع البحث عن المختصين الذين سيتولون تسيير هذا الفضاء ممن لهم المام بعلم النفس ويجيدون التحاور مع الشباب في اطار التعاون مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري





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وفي ذات الاطار، اكد المصدر ذاته ان عملية الاصغاء للشريحة الشبابية تمثل فرصة هامة للتعرف على تطلعاتهم والالمام بمشاكلهم وهو ما قد يساعد في تجديد وتعزيز الانشطة التي تؤمنها دار الشباب حتى ترتقي لهذه الانتظارات، كما انها تساهم في وضع البرامج الجهوية والوطنية التي تحمي هذه الشريحة من المجتمع من العديد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خاصة وان عملية الاصغاء ستتبع بالمرافقة والاحاطة لتمكين الشباب من تجاوز بعض الاشكاليات التى تعترضهم بطرق سلسة .