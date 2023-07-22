التونسي طارق جرايا يمدد عقده مع الاهلي طرابلس لموسم اضافي

اعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس الليبي امس الجمعة تمديد عقد التونسي طارق جرايا ليواصل مهامه كمدرب للفريق الأول لموسم اخر.

وافاد الأهلي طرابلس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي /فايسبوك/ ان "مجلس إدارة النادي الأهلي جدد عقد الكوتش طارق جرايا رسميا ليستمر معنا هذا الموسم" واضاف "عراب البطولات ساسي أبو عون رئيس الأهلي طرابلس يجدد الثقة في طارق الجرايا صاحب الثنائية".

وكان طارق جرايا قاد الأهلي طرابلس الى التتويج بالثنائية حيث احرز لقب البطولة الليبية وكأس ليبيا لهذا الموسم.