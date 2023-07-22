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النادي الافريقي يرفع عقوبة الانتداب ويؤكد مشاركته في كاس الكنفدرالية الافريقية

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعلن النادي الافريقي انه تمكن من خلاص جميع النزاعات الدولية والتي كانت تمنع النادي من الانتداب واكد مشاركته في كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم لموسم 2023ـ2024 بعد توصله لاتفاق يقضي بغلق النزاعات القائمة مع كل من وسام يحي وبلال الخفيفي والمنوبي الحداد وعاطف الدخيلي وفخر الدين الجزيري.

واورد فريق // الابيض والاحمر// في بلاغ على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك // تبعا للمساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة المديرة سيما في الساعات الأخيرة، وبتضافر جهود كل المتداخلين من لاعبين ابدو اكثر لينا في التفاوض وخاصة من الجامعة التونسية لكرة القدم، يسعدنا اعلام جماهيرنا العريضة بتوصل النادي الإفريقي لاتفاق لفض جملة النزاعات المحلية العالقة وتأكيد مشاركتنا الافريقية//.

...

وافاد ان // النادي الافريقي تمكن بتاريخ 21 جويلية 2023 من خلاص جميع النزاعات الدولية والتي كانت تمنع النادي من الانتداب وذلك بفضل المجهودات التاريخية لجماهيرنا والهيئة المديرة وكذلك بدعم إداري ومالي من الجامعة التونسية لكرة القدم، وبالتالي يسترجع النادي الافريقي حقه في تسجيل اللاعبين// .

وكان النادي الافريقي انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الثالث برصيد 27 نقطة خلف النجم الساحلي /34 نقطة/ والترجي الرياضي /28 نقطة/.


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