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وزير الخارجية يزور مقر المنظمة العربية للسياحة

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 06:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، زيارة إلى مقر المنظمة العربية للسياحة أمس الخميس، وذلك تلبية لدعوة من رئيسها الدكتور بندر آل فهيد.

وكانت الزيارة مناسبة استعرض فيها المسؤول الأول عن المنظمة، مختلف أنشطتها وبرامجها المستقبلية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم الجمعة.

...

وأعرب في هذا الصدد عن استعداد المنظمة العربية للسياحة لتعزيز التعاون مع تونس في المجال السياحي.


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