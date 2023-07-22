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تونس تجدد رفضها للاعمال التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين والمس من المقدسات

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 06:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
جددت تونس التأكيد رفضها للاعمال الشنيعة التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين والمس من المقدسات.

ودعت تونس في بيان صادر مساء يوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية، كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح، سيما وانه مرة اخرى يتم التعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير.

...

وجاء في ذات البيان أنّ هذه الجريمة النكراء التي يعاد ارتكابها بصفة ممنهجة، فمرة يوم عيد الإضحى واخرى بعد احتفال المسلمين بدخول السنة الهجرية الجديدة، لن تزيد الاّ في تغذية التطرف والارهاب، وأن من قام بهذه الجريمة كمن يقف وراءها يسعى الى التناحر بين الأديان ودعم الحركات المتطرفة حتى تستفيد منها بأي طريقة كانت، داخل الامة الاسلامية

وتابع البيان:"من الغريب أنّ هذه الجرائم التي ترتكب في حق الاسلام والمسلمين تأتي من ذات المصدر والغايات السياسية مفضوحة لتقويض أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول. فترتيبات هؤلاء المجرمين صارت معلومة واهدافهم بدورها صارت مفضوحة ولكنهم لن يضرّوا مع الله شيئا".


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