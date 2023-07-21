مكالة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة

جرت، ظهر اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى العلاقات المتينة القائمة بين البلدين وسبل مزيد تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.