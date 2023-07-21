بطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 16 سنة - فتيات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المالي في الدور نصف النهائي

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لاقل من 16 سنة امام نظيره المالي (54-87) اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا (تونس 2023).
وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الانغولي 75-34 في اللقاء الاول من الدور نصف النهائي.
وسيقام الدور النهائي غدا السبت (س 18) بقاعة مزالي بالمنستير فيما ستقام المقابلة الترتيبية في نفس اليوم بداية من الساعة 15 و30 دقيقة.
وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الانغولي 75-34 في اللقاء الاول من الدور نصف النهائي.
وسيقام الدور النهائي غدا السبت (س 18) بقاعة مزالي بالمنستير فيما ستقام المقابلة الترتيبية في نفس اليوم بداية من الساعة 15 و30 دقيقة.
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