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بطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 16 سنة - فتيات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المالي في الدور نصف النهائي

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 21:16 قراءة: 0 د, 19 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لاقل من 16 سنة امام نظيره المالي (54-87) اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا (تونس 2023).
وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الانغولي 75-34 في اللقاء الاول من الدور نصف النهائي.
وسيقام الدور النهائي غدا السبت (س 18) بقاعة مزالي بالمنستير فيما ستقام المقابلة الترتيبية في نفس اليوم بداية من الساعة 15 و30 دقيقة.


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