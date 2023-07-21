بطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 16 سنة - فتيات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المالي في الدور نصف النهائي

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لاقل من 16 سنة امام نظيره المالي (54-87) اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا (تونس 2023).

وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الانغولي 75-34 في اللقاء الاول من الدور نصف النهائي.

وسيقام الدور النهائي غدا السبت (س 18) بقاعة مزالي بالمنستير فيما ستقام المقابلة الترتيبية في نفس اليوم بداية من الساعة 15 و30 دقيقة.