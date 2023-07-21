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تونس سجلت 78 حريقا طال المجال الغابي ما بين غرة جانفي و 18 جويلية 2023

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:41 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلن المدير العام للغابات نوفل بن حاحا ان تونس سجلت في الفترة الفاصلة بين غرة جانفي و 18 جويلية 2023، قرابة 78 حريقا ، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبين بن حاحا ، الجمعة خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة ان الاستراتيجية الوطنية الحالية لحماية الغابات ترتكز اساسا على برنامج تدخلات يقوم على التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة وفتح المسالك الغابية ومراقبة التزود بالمياه والذي تبلغ زهاء 355 نقطة.

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ولاحظ انه تم اعتماد الاستمرار في العمل بداية من 1 افريل والى 31 اكتوبر 2023 وعلى مدى 24 ساعة وتامين الاستمرار بابراج المراقبة والعمل بمنظومة "الحراس المتنقلون" واحداث مراكز متقدمة للانذار المبكر والتبليغ والتدخل السريع.

وتغطي الغابات التونسية مساحة 7ر5 ملوين هكتارمن بينها 2ر1 ملون هكتارغابات و 4 مليون هكتار مراعي و 500 الف هكتار منابت للحلفاء وتعد 80 بالمائة من الغابات ملكا للدولة .

ويقطن المجال الغابي قرابة، مليون ساكن وتوفر 40 بالمائة من مداخيل السكان و 3ر1 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 14 بالمائة من الناتج المحلي الفلاحي و ما بين 15 و 25 بالمائة من الحاجيات العلفية.



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