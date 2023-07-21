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بن عروس: اضطراب في تزويد منطقة مرناق بالماء الصالح للشراب بسبب اشغال على الشبكة الكهربائية

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشراب ستشهده منطقة مرناق من ولاية بن عروس بداية من مساء اليوم الجمعة ويتواصل الى يوم غد السبت
وارجعت الشركة في بلاغ لها اليوم هذا الاضطراب الى الأشغال التي تقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وانقطاع التيار الكهربائي بمنطقة شالة ببومهل
وبينت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشراب بصفة طبيعية بداية من يوم الغد السبت 22 جويلية بعد عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل محطة الضخ


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