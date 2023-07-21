مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة محور جلسة عمل باشراف رئيسة الحكومة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الجمعة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة.

واستعرض المجلس أبرز الإشكاليات التي تعيق مواصلة إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة وسبل تجاوزها في أقرب الآجال، حتى يتسنى الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما بالنظر إلى تفاقم إشكالية الشح المائي الذي تعيشه بلادنا.

ودعا المجلس إلى ضرورة تجاوز كل الصعوبات وضبط روزنامة محددة لاستئناف الأشغال وذلك بالتنسيق مع الشركة المتعهدة بتنفيذ هذا المشروع.