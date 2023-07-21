جلسة عمل بقصر الحكومة لمتابعة ملفات تابعة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة ملفات راجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.



وذكرت مصالح الاعلام بالقصبة أنه تم خلال هذه الجلسة ،عرض مؤشرات الاستهلاك الخاصة بالكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائية وتزايد الطلب مع بحث السبل الكفيلة لتأمين تزويد المواطنين بالكهرباء، وذلك من خلال دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.





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وتم التطرق الى ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.



وبخصوص المجال الصناعي، اطلعت رئيسة الحكومة على "عمل ونشاط المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة" ،واكدت خلال الجلسة /ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الصناعي قصد تحقيق النجاعة المرجوة وذلك عبر اعتماد منهجية وخطة عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات./



يذكر ان حقيبة الصناعة والمناجم والطاقة شاغرة منذ 4 ماي الماضي تاريخ انهاء مهام الوزيرة نائلة نويرة القنجي.

