Babnet

جلسة عمل بقصر الحكومة لمتابعة ملفات تابعة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة ملفات راجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وذكرت مصالح الاعلام بالقصبة أنه تم خلال هذه الجلسة ،عرض مؤشرات الاستهلاك الخاصة بالكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائية وتزايد الطلب مع بحث السبل الكفيلة لتأمين تزويد المواطنين بالكهرباء، وذلك من خلال دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.

...

وتم التطرق الى ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وبخصوص المجال الصناعي، اطلعت رئيسة الحكومة على "عمل ونشاط المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة" ،واكدت خلال الجلسة /ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الصناعي قصد تحقيق النجاعة المرجوة وذلك عبر اعتماد منهجية وخطة عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات./

يذكر ان حقيبة الصناعة والمناجم والطاقة شاغرة منذ 4 ماي الماضي تاريخ انهاء مهام الوزيرة نائلة نويرة القنجي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270268


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet43°
34° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-29
43°-29
44°-29
47°-33
44°-28
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*