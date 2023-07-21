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جلسة عمل بالقصبة حول تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة على جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي.

وفي مستهل هذه الجلسة قدمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي عرضا حول ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي، أبرزت من خلاله مختلف العناصر التي تتفرد بها جزيرة جربة والتي تؤهلها لتكون على قائمة التراث العالمي، كما قدمت الوزيرة أهم التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي للمعالم والمواقع "ICOMOS" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة "UICN" بخصوص ملف جربة.

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وشفعت الجلسة بتوصية تتمثل في تكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الوزارات المعنية، من أجل تحديد الإجراءات المطلوب القيام بها لتجسيم توصيات المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، لضمان أفضل الحظوظ لتسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 45 للجنة التراث العالمي المزمع عقدها بالرياض في شهر سبتمبر 2023 .


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